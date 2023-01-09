Очаків накрили вогнем окупанти, пошкоджено лікарню - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області, є пошкодження лікарні. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню, багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає", - написав Кім.
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Російські окупанти минулої доби завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.