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Окупанти завдали удару по акваторії Очаківської громади - Кім

Київ • УНН

 • 384713 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині, пише УНН з посиланням на сторінку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

Окупанти завдали удару по акваторії Очаківської громади - Кім

Деталі

Обстріли сталися учора, 8 січня, о 12:54. Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

Повідомляється, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Кінбурнська коса у Миколаївській області наразі не контролюється ні Силами оборони України, ні російськими окупантами.

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