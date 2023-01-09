Окупанти завдали удару по акваторії Очаківської громади - Кім

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Обстріли сталися учора, 8 січня, о 12:54. Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

Повідомляється, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Кінбурнська коса у Миколаївській області наразі не контролюється ні Силами оборони України, ні російськими окупантами.