Над Кінбурнською косою контролю наразі немає у жодної зі сторін - Гуменюк

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"Ситуація досить складна. Знову ж таки, погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності операції. Також це пов'язано з Кінбурнською косою. Бо продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. І контролю абсолютно немає ще у жодної зі сторін. Це і є нині лінія розмежування, лінія фронту. Там, де тривають бої", – заявила Гуменюк.

Деталі

За її словами, наразі немає критичних змін на південному фронті. Збройні сили України зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. Водночас, по всьому лівому берегу Дніпра ведеться робота з ліквідації окупантів.

Доповнення

На Кінбурнській косі залишилася певна кількість цивільних.