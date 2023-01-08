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Над Кінбурнською косою контролю наразі немає у жодної зі сторін - Гуменюк

Київ • УНН

 • 448127 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Кінбурнська коса у Миколаївській області наразі не контролюється ні Слами оборони України, ні російськими окупанти. Про це заявила в ефірі національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

Над Кінбурнською косою контролю наразі немає у жодної зі сторін - Гуменюк

Цитата

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності операції. Також це пов'язано з Кінбурнською косою. Бо продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. І контролю абсолютно немає ще у жодної зі сторін. Це і є нині лінія розмежування, лінія фронту. Там, де тривають бої", – заявила Гуменюк.

Деталі

За її словами, наразі немає критичних змін на південному фронті. Збройні сили України зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. Водночас, по всьому лівому берегу Дніпра ведеться робота з ліквідації окупантів.

Доповнення

На Кінбурнській косі залишилася певна кількість цивільних.

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