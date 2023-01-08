Над Кинбурнской косой контроля сейчас нет ни у одной из сторон - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Кинбурнская коса в Николаевской области на данный момент не контролируется ни Силами обороны Украины, ни российскими оккупантами. Об этом заявила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Ситуация достаточно сложная. Опять же, погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. И контроля абсолютно нет еще ни у одной из сторон. Это и есть сейчас линия разграничения, линия фронта. Там, где продолжаются бои", – заявила Гуменюк.
Детали
По ее словам, на данный момент нет критических изменений на южном фронте. Вооруженные силы Украины сосредоточены на уничтожении боевых мощностей врага ударами по тылам. В то же время, по всему левому берегу Днепра ведется работа по ликвидации оккупантов.
Дополнение
На Кинбурнской косе осталось некоторое количество гражданских.