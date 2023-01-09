Оккупанты нанесли удар по акватории Очаковской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области, пишет УНН со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
Детали
Обстрелы произошли вчера, 8 января, в 12:54. В результате обстрелов пострадавших нет.
Сообщается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Кинбурнская коса в Николаевской области на данный момент не контролируется ни Силами обороны Украины, ни российскими оккупантами.