Оккупанты нанесли удар по акватории Очаковской громады - Ким

Детали

Обстрелы произошли вчера, 8 января, в 12:54. В результате обстрелов пострадавших нет.

Сообщается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Кинбурнская коса в Николаевской области на данный момент не контролируется ни Силами обороны Украины, ни российскими оккупантами.