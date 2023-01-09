Очаков накрыли огнем оккупанты, повреждена больница - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница, много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал Ким.
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Российские оккупанты в минувшие сутки нанесли артиллерийских ударов по акватории Очаковской громады в Николаевской области.