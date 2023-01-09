Очаков накрыли огнем оккупанты, повреждена больница - Ким

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"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница, много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал Ким.

Дополнение

Российские оккупанты в минувшие сутки нанесли артиллерийских ударов по акватории Очаковской громады в Николаевской области.