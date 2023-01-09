Оккупанты ранили трех человек во время удара по Очакову - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В результате удара российских оккупантов по Очакову Николаевской области ранены трое человек. Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Предварительно, трое человек ранены. В общем, по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов (дома, квартиры…)", - сообщил Шайхет.
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Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.