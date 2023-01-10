Ким подытожил последствия атаки рф на Очаков: некоторых раненых перевезли в Николаев

Цитата

"В результате вчерашнего обстрела в 14:08 пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Четыре человека доставлены на лечение в Николаев", - отметил Ким.

Детали

По данным главы ОВА, враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады и городу Очаков вчера, 9 января, в 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 и сегодня, 10 января, в 07:14.

По предварительным данным, взрывной волной из-за вчерашнего обстрела значительно повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. Всего в большей части города повреждены окна и кровли зданий.

Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской громадах.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, указал глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты 9 января обстреляли Очаков в Николаевской области, есть повреждения больницы.