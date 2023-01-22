россияне ночью и утром били по Запорожской области: разбита инфраструктура

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«Враг не замедлил со своими "поздравлениями" ко Дню Соборности, запустив ночью свои снаряды по мирным домам. Искалеченные судьбы - вот что несет ежедневно "русский мир" в украинские семьи. Еще 172 обстрела по запорожским громадам только за сутки. Пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 новых разрушений», - написал Старух.

По его словам, сегодня ночью враг снова попал рекетами С-300 по мирным объектам области.

«В результате взрыва в Лежино пострадали дома людей и инфраструктура села. Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки. Утром снова обстреляна многострадальная Камышеваха: разбиты жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели», - сообщил Старух.

Дополнение

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российская армия за 19 января произвела 224 выстрела в области.