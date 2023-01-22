росіяни вночі та зранку били по Запорізькій області: потрощено інфраструктуру

Цитата

«Ворог не забарився зі своїми "привітаннями" до Дня Соборності, запустивши вночі свої снаряди по мирних домівках. Скалічені долі - ось що несе щоденно "рускій мір" в українські родини. Ще 172 обстріли по запорізьким громадам лише за добу. Постраждав 21 населений пункт, додалося ще 36 нових руйнувань», - написав Старух.

За його словами, сьогодні вночі ворог знову поцілив рекетами С-300 по мирних об'єктах області.

«УВ результаті вибуху у Лежине постраждали домівки людей та інфраструктура села. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови. Зранку знову обстріляна багатостраждальна Комишуваха: потрощено житлові будинки та інфраструктуру, але люди вціліли», - повідомив Старух.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російська армія за 19 січня завдала 224 постріли в області.