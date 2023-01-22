росіяни вночі та зранку били по Запорізькій області: потрощено інфраструктуру

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 8978 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19271 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 31039 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41255 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 72500 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49772 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 103460 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75430 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61815 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119429 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 45497 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36024 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 91467 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 36370 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 32588 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 72500 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92630 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 103460 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 226015 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33359 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37156 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29770 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34008 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49445 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

росіяни вночі та зранку били по Запорізькій області: потрощено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1363333 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Російські окупанти вночі та зранку обстріляли Запорізьку область. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків, також потрощено інфраструктуру. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, пише УНН.

росіяни вночі та зранку били по Запорізькій області: потрощено інфраструктуру

Цитата

«Ворог не забарився зі своїми "привітаннями" до Дня Соборності, запустивши вночі свої снаряди по мирних домівках. Скалічені долі - ось що несе щоденно "рускій мір" в українські родини. Ще 172 обстріли по запорізьким громадам лише за добу. Постраждав 21 населений пункт, додалося ще 36 нових руйнувань», - написав Старух.

За його словами, сьогодні вночі ворог знову поцілив рекетами С-300 по мирних об'єктах області.

«УВ результаті вибуху у Лежине постраждали домівки людей та інфраструктура села. Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови. Зранку знову обстріляна багатостраждальна Комишуваха: потрощено житлові будинки та інфраструктуру, але люди вціліли», - повідомив Старух.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російська армія за 19 січня завдала 224 постріли в області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02