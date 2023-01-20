Окупанти за добу обстріляли 21 населений пункт на Запоріжжі

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“Запорізька земля пережила черговий „рекорд“ ворожих атак — лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об’єктів”, — написав Старух.

Нагадаємо

Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду Сумщини. Вибухнуло 8 мін на території області. Голова ОВА зазначив, що рашисти скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.