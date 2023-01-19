Окупанти обстріляли Сумську область та її прикордоння

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“Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території”, — йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що рашисти скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо

Через російські удари в Херсоні без світла лишилися більш ніж 15 000 абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів, зазначив голова ОВА Ярослав Янушевич.