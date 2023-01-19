Оккупанты обстреляли Сумскую область и её приграничье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Сумской областной военной администрации сообщил, что российская армия обстреляла одну общину в области и сбросила взрывчатку на приграничные территории, пишет УНН.
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“Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории”, — говорится в сообщении.
Живицкий отметил, что рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничные территории. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним
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