Оккупанты обстреляли Сумскую область и её приграничье

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“Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории”, — говорится в сообщении.

Живицкий отметил, что рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничные территории. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним

Из-за российских ударов в Херсоне без света остались более 15 000 абонентов. Сейчас продолжается работа по обследованию сетей и переключению потребителей, отметил председатель ОГА Ярослав Янушевич.