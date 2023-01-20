Оккупанты за сутки обстреляли 21 населенный пункт на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российская армия за день произвела 224 выстрела в области, пишет УНН.
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“Запорожская земля пережила очередной „рекорд“ вражеских атак — только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов”, — написал Старух.
Напомним
Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области. Взорвалось 8 мин на территории области. Председатель ОВА отметил, что рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.