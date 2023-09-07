россияне выпустили 239 снарядов по Херсонской области за сутки, повреждены завод и жилые кварталы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За минувшие сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, РПГ, СПГ и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 24 снаряда. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Херсоне.
Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
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