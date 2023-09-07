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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 60125 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 64803 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106060 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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россияне выпустили 239 снарядов по Херсонской области за сутки, повреждены завод и жилые кварталы

россияне выпустили 239 снарядов по Херсонской области за сутки, повреждены завод и жилые кварталы

Киев • УНН

 • 242065 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За минувшие сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, РПГ, СПГ и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 24 снаряда. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Херсоне.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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