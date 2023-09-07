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29 березня, 17:57 • 270386 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 355960 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 297494 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 332720 перегляди

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28 березня, 18:00 • 218346 перегляди

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28 березня, 17:13 • 203308 перегляди

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росіяни випустили 239 снарядів по Херсонщині за добу, пошкоджено завод і житлові квартали

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. За минулу добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 24 снаряди. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

За інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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