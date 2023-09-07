росіяни випустили 239 снарядів по Херсонщині за добу, пошкоджено завод і житлові квартали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За минулу добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 24 снаряди. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Херсоні.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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