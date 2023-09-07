росіяни обстріляли Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині, загинула жінка, 4-ро людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Окупанти 6 вересня атакували Сіверськ та Велику Новосілку на Донеччині– розпочато розслідування за фактами вбивства жінки та поранення 4 цивільних. Про це повідомили в Офісі Генеральної прокуратури, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 6 вересня 2023 року, о 15:00, окупанти обстріляли м. Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ.
Внаслідок розриву снаряду загинула місцева жителька, ще троє людей – двоє чоловіків 42 й 60 років та 73-річна жінка – отримали осколкові поранення.
О 18:40 росіяни атакували смт Велику Новосілку. Там осколкові поранення дістала 81-річна жінка. За попередніми даними, армія держави-агресора обстріляла населений пункт з артилерії.
Усім постраждалим парамедики надали першу допомогу.
Доповнення
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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