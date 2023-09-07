россияне обстреляли Северск и Великую Новоселку в Донецкой области, погибла женщина, 4-ро человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Оккупанты 6 сентября атаковали Северск и Великую Новоселку в Донецкой области– начато расследование по фактам убийства женщины и ранения 4 гражданских. Об этом сообщили в Офисе Генеральной прокуратуры, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 6 сентября 2023 года, в 15:00, оккупанты обстреляли г. Северск, вероятно, с использованием РСЗО.
В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека – двое мужчин 42 и 60 лет и 73-летняя женщина – получили осколочные ранения.
В 18:40 россияне атаковали пгт Великая Новоселка. Там осколочные ранения получила 81-летняя женщина. По предварительным данным, армия государства-агрессора обстреляла населенный пункт из артиллерии.
Всем пострадавшим парамедики оказали первую помощь.
Дополнение
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар по Константиновке: количество пострадавших возросло