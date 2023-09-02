Россияне выпустили 212 снарядов по Херсонщине: два человека погибли и еще двое ранены

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"За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 6 снарядов.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию агропредприятия в Херсонском районе.

Напомним

Российские оккупанты в пятницу в обед обстреляли Херсон, попали в частный дом, травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.