Окупанти в обід обстріляли Херсон: загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. російські окупанти в п'ятницю в обід обстріляли Херсон, влучили в приватний будинок, травми несумісні із життям отримав чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Деталі
1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, обласний центр ворог бив із мінометів.
Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав чоловік.
Дані щодо травмованих уточнюються, зазначили в прокуратурі.
На місці працюють правоохоронці.
Доповнення
Військові рф протягом минулої доби, 31 серпня, обстріляли Херсонську область 61 раз. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.