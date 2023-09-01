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Окупанти в обід обстріляли Херсон: загинув чоловік

Окупанти в обід обстріляли Херсон: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 406122 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. російські окупанти в п'ятницю в обід обстріляли Херсон, влучили в приватний будинок, травми несумісні із життям отримав чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі

1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, обласний центр ворог бив із мінометів.

Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав чоловік.

Дані щодо травмованих уточнюються, зазначили в прокуратурі. 

На місці працюють правоохоронці.

Доповнення

Військові рф протягом минулої доби, 31 серпня, обстріляли Херсонську область 61 раз. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

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