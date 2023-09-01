Херсонська область: військові рф здійснили 61 обстріл, загинув один цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня УНН. Військові рф протягом минулої доби, 31 серпня, обстріляли Херсонську область 61 раз. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна - дістала поранення, інформує УНН з посилання на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - повідомив Прокудін.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію окупантів одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.
Нагадаємо
31 серпня поблизу Нової Камʼянки Херсонської області на російській вибухівці підірвався тракторист.