Херсонська область: військові рф здійснили 61 обстріл, загинув один цивільний

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"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - повідомив Прокудін.

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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію окупантів одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

Нагадаємо

31 серпня поблизу Нової Камʼянки Херсонської області на російській вибухівці підірвався тракторист.