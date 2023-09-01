Херсонская область: военные рф совершили 61 обстрел, погиб один гражданский

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"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов", - сообщил Прокудин.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии оккупантов один человек погиб, еще один - получил ранения.

Напомним

31 августа вблизи Новой Каменки Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист.