Херсонская область: военные рф совершили 61 обстрел, погиб один гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября УНН. Военные рф за прошедшие сутки, 31 августа, обстреляли Херсонскую область 61 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения, информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов", - сообщил Прокудин.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии оккупантов один человек погиб, еще один - получил ранения.
Напомним
31 августа вблизи Новой Каменки Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист.