Оккупанты в обед обстреляли Херсон: погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. российские оккупанты в пятницу в обед обстреляли Херсон, попали в частный дом, травмы несовместимые с жизнью получил мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Детали
1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, областной центр враг бил из минометов.
Попали по частному дому, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.
Данные по травмированным уточняются, отметили в прокуратуре.
На месте работают правоохранители.
Дополнение
Военные рф за прошедшие сутки, 31 августа, обстреляли Херсонскую область 61 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения.