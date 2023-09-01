Оккупанты в обед обстреляли Херсон: погиб мужчина

Детали

1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, областной центр враг бил из минометов.

Попали по частному дому, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.

Данные по травмированным уточняются, отметили в прокуратуре.

На месте работают правоохранители.

Дополнение

Военные рф за прошедшие сутки, 31 августа, обстреляли Херсонскую область 61 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения.