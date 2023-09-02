Росіяни випустили 212 снарядів по Херсонщині: двоє людей загинуло та ще двоє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Військові рф протягом минулої доби, 1 вересня, обстріляли Херсонську область 59 разів. Унаслідок обстрілів дві людини загинуло, ще двоє дістали поранення. Про це інформує УНН з посилання на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію агропідприємства у Херсонському районі.
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