россияне второй раз за месяц обстреляли то же предприятие критической инфраструктуры в Херсоне - ОВА

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"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших, – отметил Янушевич. – Это уже второй удар по предприятию – во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания".

Дополнение

Российские оккупанты сегодня продолжали массированный обстрел Херсона.