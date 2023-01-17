россияне второй раз за месяц обстреляли то же предприятие критической инфраструктуры в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне – уже второй раз. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших, – отметил Янушевич. – Это уже второй удар по предприятию – во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания".
Дополнение
Российские оккупанты сегодня продолжали массированный обстрел Херсона.