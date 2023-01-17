росіяни вдруге за місяць обстріляли те ж підприємство критичної інфраструктури у Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні - уже вдруге. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих, - зазначив Янушевич. - Це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі".
Доповнення
Російські окупанти сьогодні продовжували масований обстріл Херсона.