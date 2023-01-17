росіяни вдруге за місяць обстріляли те ж підприємство критичної інфраструктури у Херсоні - ОВА

Цитата

"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих, - зазначив Янушевич. - Це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі".

Доповнення

Російські окупанти сьогодні продовжували масований обстріл Херсона.