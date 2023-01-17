Окупанти продовжують масований обстріл Херсона - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні продовжують масований обстріл Херсона. Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.
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«Орки продовжують масований обстріл Херсона. Будь ласка, постарайтеся якнайменше часу перебувати на відкритому просторі», - написав Соболевський.
Доповнення
Російські війська за 16 січня обстріляли Херсонську область понад сотню разів. Це антирекорд.