Оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона - облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты сегодня продолжают массированный обстрел Херсона. Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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«Орки продолжают массированный обстрел Херсона. Пожалуйста, постарайтесь поменьше времени находиться на открытом пространстве», – написал Соболевский.
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Российские войска за 16 января обстреляли Херсонскую область более сотню раз. Это антирекорд.