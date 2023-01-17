Оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона - облсовет

Цитата

«Орки продолжают массированный обстрел Херсона. Пожалуйста, постарайтесь поменьше времени находиться на открытом пространстве», – написал Соболевский.

Дополнение

Российские войска за 16 января обстреляли Херсонскую область более сотню раз. Это антирекорд.