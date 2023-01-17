Херсон та область рашисти обстріляли понад сотню разів, є жертва - ОВА

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. (...) Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

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За даними голови ОВА, рашисти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон росіяни обстріляли 36 разів - під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки, зазначив Янушевич.

Доповнення

Російські окупанти 16 січня обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.