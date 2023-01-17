Херсон и область рашисты обстреляли более сотни раз, есть жертва - ОВА

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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 102 раза атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, рашисты били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Херсон россияне обстреляли 36 раз - под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома, отметил Янушевич.

Дополнение

Российские оккупанты 16 января обстреляли детскую больницу в Херсоне.