Херсон и область рашисты обстреляли более сотни раз, есть жертва - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские войска за 16 января обстреляли Херсонскую область более сотни раз, есть один погибший. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 102 раза атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, рашисты били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
Херсон россияне обстреляли 36 раз - под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома, отметил Янушевич.
Дополнение
Российские оккупанты 16 января обстреляли детскую больницу в Херсоне.