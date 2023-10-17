россияне ударили по Славянску: под завалами, предварительно, есть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска обстреляли здания общежития в Славянске в Донецкой области. Предварительно, под завалами находятся два человека. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
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"Донецкая область. Враг нанес удар по жилой застройке г. Славянск В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития. По предварительной информации, под завалами находятся два человека", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели Донетчины и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
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За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения.