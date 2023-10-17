россияне ударили по Славянску: под завалами, предварительно, есть люди

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"Донецкая область. Враг нанес удар по жилой застройке г. Славянск В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития. По предварительной информации, под завалами находятся два человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели Донетчины и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения.