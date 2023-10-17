росіяни вдарили по Слов’янську: під завалами, попередньо, є люди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. російські війська обстріляли будівлі гуртожитку у Слов'янську у Донецькій області. Попередньо, під завалами перебувають дві людини. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
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«Донеччина. Ворог завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку. За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи», - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС України. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Доповнення
Протягом минулої доби російські окупанти завдавали ударів по території Донеччини, унаслідок чого дві людини загинули, ще одна отримала поранення.