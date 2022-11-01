Россияне в Херсонской области силой выселяют местных из домов и заставляют эвакуироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российские оккупационные войска в Херсонской области силой выселяют местных жителей из домов и заставляют эвакуироваться, передает УНН.
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“Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра силой выселяют из домов”, — говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.
В населенном пункте Новочерноморское Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение оккупантами.
Напомним
Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра.