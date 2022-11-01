Росіяни в Херсонській області силоміць виселяють місцевих із домівок та примушують евакуюватися

Цитата

“Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель”, — йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Нагадаємо

Колаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.