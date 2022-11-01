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Росіяни в Херсонській області силоміць виселяють місцевих із домівок та примушують евакуюватися

Росіяни в Херсонській області силоміць виселяють місцевих із домівок та примушують евакуюватися

Київ • УНН

 • 169896 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російські окупаційні війська в Херсонській області силоміць виселяють місцевих мешканців із домівок та примушують евакуюватися, передає УНН.

Цитата

“Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель”, — йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Нагадаємо

Колаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

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