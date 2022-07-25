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россияне попытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли

россияне попытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли

Киев • УНН

 • 109133 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. российские оккупационные войска попытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получили жесткий отпор и отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Харьковском направлении противник производит огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки. В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Задействовал авиацию возле Григоровки и Серебрянки.

«Совершил попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

· На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

· На Северском направлении, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий наших войск, противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

· На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Привилегия, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровна, Чепиль, Грушува. Противник нанес авиационный удар вблизи Явирского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

· На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечено. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Каменной, Шевченко, Веселое и Полтавка.

· На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

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