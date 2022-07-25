Окремі підрозділи рф мають частковий успіх в районі Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Цитата

«Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка - Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генштаб раніше повідомляв, що окупанти декілька разів провалювали штурм Вуглегірської ТЕС.