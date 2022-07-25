Отдельные подразделения рф имеют частичный успех в районе Углегорской ТЭС – Генштаб

Сообщается, что на Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестовое, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневое.

Цитата

«Противник нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Вел штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка - Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генштаб ранее сообщал, что оккупанты несколько раз проваливали штурм Углегорской ТЭС.