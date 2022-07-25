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росіяни спробували просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли

росіяни спробували просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли

Київ • УНН

 • 109133 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупаційні війська спробували просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримали жорстку відсіч та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівкаи і Серебрянки.

«Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов», - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

· На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій наших військ, противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

· На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

· На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

· На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

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