росіяни спробували просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупаційні війська спробували просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримали жорстку відсіч та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівкаи і Серебрянки.
«Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов», - зазначається в повідомленні.
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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
· На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.
· На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій наших військ, противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.
· На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.
· На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.
· На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.