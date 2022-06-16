россияне сегодня ранили двух мирных жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Торецке и Курдюмовке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Россия убивает гражданских! За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Торецке и Курдюмовке", - написал Кириленко.
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Кроме того, по его словам, в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – говорится в сообщении.
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