россияне сегодня ранили двух мирных жителей Донецкой области

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19:03 • 10342 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 61202 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Торецке и Курдюмовке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"Россия убивает гражданских! За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донецкой области – в Торецке и Курдюмовке", - написал Кириленко.

Добавим

Кроме того, по его словам, в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – говорится в сообщении.

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