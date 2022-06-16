росіяни сьогодні поранили двох мирних жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Росія вбиває цивільних! За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці", - написав Кириленко.
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Крім того, за його словами, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - йдеться у повідомленні.
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