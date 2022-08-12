"Россияне разрушают все, что имеет признак символов нашей государственности" – мэр Мариуполя о судьбе культурных памятников

Цитата

«Русские разрушают все, что имеет признак символов нашей государственности. Мы возвели памятник, который сегодня давал нам возможность отметить тех ребят, которые в 2014 году защищали наш город, это наши герои, которые погибли. Мы сформировали Тризуб, там были дубовые листья, которые символизировали устойчивость наших защитников, как символ сопротивления. На каждом листочке были выгравированы фамилии и имена наших героев, защищавших город в рядах «Азова», Нацгвардии, и других, там были и ГСЧСники, спасавшие жизнь людей. К сожалению, оккупанты пришли и пневмозубилом это разрушают, потому что хотят уничтожить все, что имеет символ государственности в Мариуполе. Это в центре города, это происходит сейчас и это символ нашего сопротивления, нашей боли, нашего сожаления, что имело место в 2014-м году в Мариуполе», – сообщил Бойченко.

Он добавил, что все ценные достояния оккупанты украли. В частности, ограблен краеведческий музей, все достопримечательности вывезены в сторону Донецка, а дальше – в неизвестном направлении.

Напомним

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНН рассказал о сопротивлении оккупантам и о том, почему именно мариупольцев подвергают фильтрации.

Российские оккупанты вывозят из Мариуполя в Донецк уцелевшее имущество и презентуют его как подарок от россии.