"Росіяни руйнують все, що має ознаку символів нашої державності" – мер Маріуполя про долю культурних пам’яток

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«Росіяни руйнують все, що має ознаку символів нашої державності. Ми звели пам’ятник, який сьогодні давав нам можливість відзначити тих хлопців, які в 2014му році захищали наше місто, це наші герої, які загинули. Ми сформували Тризуб, там були дубові листки, які символізували стійкість наших захисників, як символ супротиву, на кожному листочку були вигравірувані прізвища та імена наших героїв, які захищали місто в лавах «Азову», Нацгвардії, та інших, там були і ДСНСники, які рятували життя людей. На жаль, окупанти прийшли і пневмозубилом це руйнують, бо хочуть знищити все, що має символ державності в Маріуполі. Це в центрі міста, це відбувається зараз і це символ нашого супротиву, нашого болю, нашого жалю, який відбувся в 2014-му році в Маріуполі», – повідомив Бойченко.

Він додав, що всі цінні надбання окупанти вкрали. Зокрема, пограбовано краєзнавчий музей, всі пам’ятки вивезено в бік Донецька, а далі – в невідомому напрямку.

Нагадаємо

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю УНН розповів про спротив окупантам та про те, чому саме маріупольців піддають фільтрації.

Російські окупанти вивозять з Маріуполя до Донецька вціліле майно та презентують його як подарунок від росії.