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россияне начнут убегать, когда мы дойдем до первого села - Зеленский о деоккупации Крыма

Киев • УНН

 • 375401 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские военные начнут бежать из Крыма, когда Вооруженные силы Украины подойдут к первому селу полуострова, а гражданское население поможет нашим воинам. Об этом в интервью иностранным журналистам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Деоккупируем ли мы Крым? Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он (российский диктатор владимир путин – ред.) десять лет промывал людям мозги. Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас окопы роют, перерыли пляж, хотя вчера говорили, что это все такая красота, это будет туристический центр, будут вкладывать миллиарды. Десять лет прошло, какие миллиарды? Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политические заключенные, журналисты в тюрьмах. Что они там сделали? Ноль", - отметил президент.

Детали

По его словам, гражданское население полуострова устало от оккупационного режима россии, поскольку враг только милитаризировал полуостров и никак не развивал его.

“Когда же наши воины начнут освобождать Крым - гражданские выйдут на улицы, чтобы помочь изгнать российскую "власть", – добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: любая информация в СМИ о контрнаступлении не помогает Украине в его подготовке

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