Зеленський: будь-яка інформація у ЗМІ щодо контрнаступу не допомагає Україні у його підготовці

Цитата

“Іноді існують інформаційні загрози. Скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але: іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, і це, на жаль, не тільки російська преса. І я вважаю, що ця інформація не допомагає. Сказати чесно, чи така інформація нас зупинить – ні. Навіть якщо вона буде з’являтися щоденно. Нас все це не зупинить, і ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але ось такі речі, зайва інформація – неважливо, яка вона та наскільки вона фейкова чи правдива – все це впливає. І хочу підкреслити, що це точно не допомагає”, – вказав він.

Доповнення

У тому ж інтерв’ю Зеленський зазначив, що головний ризик для України у контрнаступі полягає у зброї, зокрема, у тому, щоб техніки було достатньо для деокупації територій.