Зеленский: любая информация в СМИ о контрнаступлении не помогает Украине в его подготовке

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“Иногда существуют информационные угрозы. Скажу вам откровенно, я об этом ни разу не высказывался, но: иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе, и это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация не помогает. Сказать честно, остановит ли нас такая информация – нет. Даже если она будет появляться ежедневно. Нас все это не остановит, и мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но вот такие вещи, лишняя информация – неважно, какая она и насколько она фейковая или правдивая – все это влияет. И хочу подчеркнуть, что это точно не помогает”, – указал он.

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В том же интервью Зеленский отметил, что главный риск для Украины в контрнаступлении заключается в оружии, в частности, в том, чтобы техники было достаточно для деоккупации территорий.