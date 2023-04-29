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росіяни почнуть тікати, коли ми дійдемо до першого села - Зеленський про деокупацію Криму

росіяни почнуть тікати, коли ми дійдемо до першого села - Зеленський про деокупацію Криму

Київ • УНН

 • 375402 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські військові почнуть тікати з Криму, коли Збройні сили України підійдуть до першого села півострова, а цивільне населення допоможе нашим воїнам. Про це в інтерв’ю іноземним журналістам заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Чи деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (російський диктатор володимир путін – ред.) десять років промивав людям мозок. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть тікати. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти у в'язницях. Що вони там зробили? Нуль" - зазначив президент.

Деталі

За його словами, цивільне населення півострова втомилося від окупаційного режиму росії, оскільки ворог лише мілітаризував півострів й жодним чином не розвивав його.

“Коли ж наші воїни почнуть звільняти Крим - цивільні вийдуть на вулиці, аби допомогти вигнати російську "владу", – додав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: будь-яка інформація у ЗМІ щодо контрнаступу не допомагає Україні у його підготовці

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