россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть жертва - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские войска сегодня обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.
Детали
Также, по его словам, враг в очередной раз ударил по Кизомысу Белозерской громады – на село сбросили пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Напомним
За прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов области, в результате чего 1 человек погиб.