росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли житловий квартал Херсона, є загиблий, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Цитата
"росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Також, з його слів, ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.
Нагадаємо
Минулої доби ворог здійснив 65 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина загинула.