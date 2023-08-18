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19:26 • 39945 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101416 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105648 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106017 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100776 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91995 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109618 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131172 просмотра

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россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду на Николаевщине

россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду на Николаевщине

Киев • УНН

 • 563493 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. российские войска в течение 17 августа наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, а также по территории населенного пункта Куцурубской громады. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 17 августа, в 09:05, 10:27, 12:02, 13:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

17 августа, в 12:39 и 15:06 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по территории населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

17 августа на Николаевщине силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

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