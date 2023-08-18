россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. российские войска в течение 17 августа наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, а также по территории населенного пункта Куцурубской громады. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 17 августа, в 09:05, 10:27, 12:02, 13:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
17 августа, в 12:39 и 15:06 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по территории населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
17 августа на Николаевщине силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".
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