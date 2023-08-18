росіяни обстріляли з артилерії Очаківську громаду на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. російські війська упродовж 17 серпня завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, а також по території населеного пункту Куцурубської громади. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 17 серпня, о 09:05, 10:27, 12:02, 13:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
17 серпня, о 12:39 та 15:06 артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
17 серпня на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".
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